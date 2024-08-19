В Перми на «Ночь города» закроют для движения транспорта весь центр

Центр Перми в конце недели, 23 и 24 августа, ждут очередные ограничения для движения всех видов транспорта. Центральные улицы перекроют на время проведения завершающего события фестиваля «Город встреч». С вечера пятницы на городской эспланаде проведут «Ночь города».