В Перми на «Ночь города» закроют для движения транспорта весь центр

Центр Перми в конце недели, 23 и 24 августа, ждут очередные ограничения для движения всех видов транспорта. Центральные улицы перекроют на время проведения завершающего события фестиваля «Город встреч». С вечера пятницы на городской эспланаде проведут «Ночь города».
В краевом Минтрансе сообщили, временное ограничение движения для всех видов транспорта вступит с 00:00 23 августа по 00:30 24 августа:
— на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова;
— на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова;
— на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина.
Также временно прекратят движение транспорта с 10:00 23 августа до 03:00 24 августа по проезду от ул. Борцов Революции до Центрального городского пляжа.
Департаменту транспорта администрации Перми предписано организовать схему движения общественного транспорта в объезд закрытых участков улиц. Водителей автотранспорта просят заранее планировать маршруты движения.