Жительница Новосибирска устроила скандальную фотосессию на кладбище

В Новосибирске молодая женщина устроила фотосессию на кладбище. Общественники осудили ее действия и намерены привлечь к ответственности.
На записи девушка в черном костюме гуляет среди могил, держит в руках книгу с пометкой 18+ и прикуривает от свечи, под ритмы рок-музыки. Это вызвало возмущение у активистов, которые считают, что ее поведение является глумлением над могилами.
«Мы обратились в органы и просим установить и привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное в совершении преступления», — заявил активист «Русской общины» в Новосибирске, пишет VN.ru. Он отметил, что действия девушки могут подпадать под статью 244 УК РФ, касающуюся надругательства над телами умерших и местами их захоронения.
Заявление общественников уже принято, на данный момент не удалось установить, на каком именно кладбище проходила съемка. За подобные действия девушке может грозить наказание вплоть до лишения свободы.