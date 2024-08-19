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Жительница Новосибирска устроила скандальную фотосессию на кладбище

За подобные действия девушке может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске молодая женщина устроила фотосессию на кладбище. Общественники осудили ее действия и намерены привлечь к ответственности.

На записи девушка в черном костюме гуляет среди могил, держит в руках книгу с пометкой 18+ и прикуривает от свечи, под ритмы рок-музыки. Это вызвало возмущение у активистов, которые считают, что ее поведение является глумлением над могилами.

«Мы обратились в органы и просим установить и привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное в совершении преступления», — заявил активист «Русской общины» в Новосибирске, пишет VN.ru. Он отметил, что действия девушки могут подпадать под статью 244 УК РФ, касающуюся надругательства над телами умерших и местами их захоронения.

Заявление общественников уже принято, на данный момент не удалось установить, на каком именно кладбище проходила съемка. За подобные действия девушке может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

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