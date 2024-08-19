Опубликованы данные о долгах террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоева*

Чтобы скрыться с места происшествия все преступники уехали в сторону Украины — их задержали в Брянской области. Автомобиль, на котором они передвигались, был приобретен незадолго до теракта у Диловара Исломова, который также является фигурантом дела. На его имя было выписано 9 штрафов ГИБДД на сумму 11 390 рублей за нарушения в нескольких областях.