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Опубликованы данные о долгах террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоева*

До 15 390 рублей выросли долги фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Источник: Сиб.фм

До 15 390 рублей выросли долги фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает РИА Новосибирска, судебные приставы намерены взыскать с террористов Далерджона Мирзоева* и Диловара Исломова долг за три месяца. Известно, что сейчас сумма составляет 15 390 рублей.

Напомним, что 22 марта 2024 года террористы захватили концертный зал в «Крокус Сити Холле», где расстреливали людей, а позже подожгли зрительный зал.

Чтобы скрыться с места происшествия все преступники уехали в сторону Украины — их задержали в Брянской области. Автомобиль, на котором они передвигались, был приобретен незадолго до теракта у Диловара Исломова, который также является фигурантом дела. На его имя было выписано 9 штрафов ГИБДД на сумму 11 390 рублей за нарушения в нескольких областях.

В том числе, на сумму 4 000 рублей были выписаны два штрафа на имя Далерджона Мирзоева*, который ранее был прописан в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры террористов «Крокуса» из зала суда.

Далерджон Мирзоев* — признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом.