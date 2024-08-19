Опубликованы данные о долгах террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоева*

До 15 390 рублей выросли долги фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Как сообщает РИА Новосибирска, судебные приставы намерены взыскать с террористов Далерджона Мирзоева* и Диловара Исломова долг за три месяца. Известно, что сейчас сумма составляет 15 390 рублей.
Напомним, что 22 марта 2024 года террористы захватили концертный зал в «Крокус Сити Холле», где расстреливали людей, а позже подожгли зрительный зал.
Чтобы скрыться с места происшествия все преступники уехали в сторону Украины — их задержали в Брянской области. Автомобиль, на котором они передвигались, был приобретен незадолго до теракта у Диловара Исломова, который также является фигурантом дела. На его имя было выписано 9 штрафов ГИБДД на сумму 11 390 рублей за нарушения в нескольких областях.
В том числе, на сумму 4 000 рублей были выписаны два штрафа на имя Далерджона Мирзоева*, который ранее был прописан в Новосибирске.
Ранее Сиб.фм публиковал кадры террористов «Крокуса» из зала суда.
Далерджон Мирзоев* — признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом.