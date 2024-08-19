Появились подробности поисков пожилого и юного грибников в лесу под Омском

В региональных правоохранительных органах в понедельник, 19 августа 2024 года, сообщили некоторые подробности поисков двух грибников из Любинского района Омской области. Напомним, воскресным вечером, 18 августа 2024 года, ориентировку на поиски пожилого сельчанина и его внука распространил один из поисково-спасательных отрядов, действующих в регионе. Однако незадолго до окончания суток появилась информация об их обнаружении живыми, без каких бы то ни было подробностей.