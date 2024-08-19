Появились подробности поисков пожилого и юного грибников в лесу под Омском

Согласно данным полиции, искать грибников стали около половины седьмого вечера по обращению родственников, на тот момент они отсутствовали более 6 часов. Осложняющим фактором называется отсутствие у пропавших при себе мобильных телефонов.
«Уже около 24:00 часов пропавшие были обнаружены экипажем ДПС на дороге, ведущей в поселок. Сотрудники полиции доставили их домой», — обозначено в официальной публикации.
В правоохранительных органах со ссылкой на сельчан подтвердили, что те действительно заплутали в Пролетарском лесу, зайдя вглубь. Ситуацию также осложнил разразившийся дождь. Однако в процессе поисков выхода из леса пенсионер и мальчик вышли на дорогу, где их заметили сотрудники полиции.