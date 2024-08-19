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Появились подробности поисков пожилого и юного грибников в лесу под Омском

В региональных правоохранительных органах в понедельник, 19 августа 2024 года, сообщили некоторые подробности поисков двух грибников из Любинского района Омской области. Напомним, воскресным вечером, 18 августа 2024 года, ориентировку на поиски пожилого сельчанина и его внука распространил один из поисково-спасательных отрядов, действующих в регионе. Однако незадолго до окончания суток появилась информация об их обнаружении живыми, без каких бы то ни было подробностей.

Источник: Freepik

Согласно данным полиции, искать грибников стали около половины седьмого вечера по обращению родственников, на тот момент они отсутствовали более 6 часов. Осложняющим фактором называется отсутствие у пропавших при себе мобильных телефонов.

«Уже около 24:00 часов пропавшие были обнаружены экипажем ДПС на дороге, ведущей в поселок. Сотрудники полиции доставили их домой», — обозначено в официальной публикации.

В правоохранительных органах со ссылкой на сельчан подтвердили, что те действительно заплутали в Пролетарском лесу, зайдя вглубь. Ситуацию также осложнил разразившийся дождь. Однако в процессе поисков выхода из леса пенсионер и мальчик вышли на дорогу, где их заметили сотрудники полиции.