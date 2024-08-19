В Хабаровске провели испытания оборудования для дамбы Южного округа

Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила об успешном завершении испытаний понтона-батопорта на Хабаровском судостроительном заводе.
В акватории завода завершились двухдневные испытания понтона-батопорта, который будет использоваться как гидротехнический затвор для дамбы Южного округа Хабаровска. Об этом сообщило краевое министерство строительства.
В Хабаровске продолжается строительство дамбы Южного округа для защиты жилых кварталов от наводнений. Техническая готовность объекта составляет 87,32%. Завершение строительства запланировано до 31 октября 2024 года, но по поручению Врио губернатора края Дмитрия Демешина меры принимаются для окончания работ до 1 сентября.
Сооружение испытывалось в течение двух дней. Сначала понтон был трансформирован в батопорт путем заполнения 75-метровой баржи водой, что привело к её перевороту на 90 градусов. Это позволило проверить насосное оборудование, которое оказалось в исправности, — сообщил министр строительства края Алексей Дубов, ответственный за испытания.
Во второй день испытаний, продолжавшихся десять часов, из сооружения выкачали около двух тысяч тонн воды, вернув его в исходное состояние.
Это первое использование такого сооружения в Хабаровском крае, и оно защитит затон и прилегающую территорию от разлива Амура, — отметил Алексей Дубов.