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В Хабаровске провели испытания оборудования для дамбы Южного округа

Испытания понтон-батопорта для новой защитной дамбы в Хабаровске прошли успешно.

Источник: Правительство Хабаровского края

Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила об успешном завершении испытаний понтона-батопорта на Хабаровском судостроительном заводе.

В акватории завода завершились двухдневные испытания понтона-батопорта, который будет использоваться как гидротехнический затвор для дамбы Южного округа Хабаровска. Об этом сообщило краевое министерство строительства.

В Хабаровске продолжается строительство дамбы Южного округа для защиты жилых кварталов от наводнений. Техническая готовность объекта составляет 87,32%. Завершение строительства запланировано до 31 октября 2024 года, но по поручению Врио губернатора края Дмитрия Демешина меры принимаются для окончания работ до 1 сентября.

Сооружение испытывалось в течение двух дней. Сначала понтон был трансформирован в батопорт путем заполнения 75-метровой баржи водой, что привело к её перевороту на 90 градусов. Это позволило проверить насосное оборудование, которое оказалось в исправности, — сообщил министр строительства края Алексей Дубов, ответственный за испытания.

Во второй день испытаний, продолжавшихся десять часов, из сооружения выкачали около двух тысяч тонн воды, вернув его в исходное состояние.

Это первое использование такого сооружения в Хабаровском крае, и оно защитит затон и прилегающую территорию от разлива Амура, — отметил Алексей Дубов.