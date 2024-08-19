В Хабаровске провели испытания оборудования для дамбы Южного округа

Сооружение испытывалось в течение двух дней. Сначала понтон был трансформирован в батопорт путем заполнения 75-метровой баржи водой, что привело к её перевороту на 90 градусов. Это позволило проверить насосное оборудование, которое оказалось в исправности, — сообщил министр строительства края Алексей Дубов, ответственный за испытания.