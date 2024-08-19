Памятник археологии открыли благодаря ремонту моста в Хабаровском крае

— Анюй был и остаётся одной из важнейших нерестовых рек в бассейне Амура. И обилие лососёвых всегда привлекало сюда людей. В устье Анюя во все эпохи было много поселений. Люди знали, что, заселившись там, они будут всегда с рыбой, — рассказал заведующий отделом археологии Хабаровского краевого центра ОПИК Евгений Черников. — Ещё с конца 70-х годов прошлого века известный археолог Юрий Васильев открыл в этих местах очень много поселений различных эпох.