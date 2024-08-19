Памятник археологии открыли благодаря ремонту моста в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края найден ранее неизвестный науке памятник археологии. Специалисты краевого центра ОПИК (охраны памятников истории и культуры) нашли его во время обязательного по закону обследования территории, где будут проводиться работы по реконструкции моста через реку Анюй на федеральной трассе «Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре». Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили участники археологической экспедиции.
— Анюй был и остаётся одной из важнейших нерестовых рек в бассейне Амура. И обилие лососёвых всегда привлекало сюда людей. В устье Анюя во все эпохи было много поселений. Люди знали, что, заселившись там, они будут всегда с рыбой, — рассказал заведующий отделом археологии Хабаровского краевого центра ОПИК Евгений Черников. — Ещё с конца 70-х годов прошлого века известный археолог Юрий Васильев открыл в этих местах очень много поселений различных эпох.
Рядом с мостом через Анюй хабаровские археологи открыли новое небольшое поселение. Судя по найденным образцам керамики, оно относилось к средним векам.
Из-за обнаружения памятника организаторам проведения ремонта моста придётся вносить изменения в проектную документацию, чтобы сохранить объект археологии в нетронутом виде.