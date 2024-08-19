Улицу Тюленина в Новосибирске закончат ремонтировать к концу августа

На прошедшей неделе в рамках выездного совещания ход работ на важном для города объекте оценил мэр Максим Кудрявцев. Мэр отметил, что ремонт дорог в Новосибирске проводится по различным программам, денежные средства поступают не только из федерального и областного бюджетов, но и из муниципального. Улицу Тюленина ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделяется качеству выполненных работ.