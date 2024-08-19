Улицу Тюленина в Новосибирске закончат ремонтировать к концу августа

Работы разделены на два этапа. На данный момент уже выполнено фрезерование проезжей части, устройство верхнего слоев асфальтобетона, завершается ремонт тротуаров, предусмотрены восстановление газона, замена дорожных знаков, нанесение разметки.
На прошедшей неделе в рамках выездного совещания ход работ на важном для города объекте оценил мэр Максим Кудрявцев. Мэр отметил, что ремонт дорог в Новосибирске проводится по различным программам, денежные средства поступают не только из федерального и областного бюджетов, но и из муниципального. Улицу Тюленина ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделяется качеству выполненных работ.