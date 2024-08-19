Деятельность «Фонда Клуни за справедливость» признали нежелательной

«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, “борцы за справедливость” с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — уточнили в Генпрокуратуре РФ.