Деятельность «Фонда Клуни за справедливость» признали нежелательной

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость»), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США (“Фонд Клуни за справедливость”)», — говорится в сообщении.
Организация основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права.
«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, “борцы за справедливость” с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — уточнили в Генпрокуратуре РФ.