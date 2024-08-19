Молодая семья из Братска улучшила жилищные условия благодаря соцвыплате

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с мэром Братска Сергеем Серебренниковым посетили семью Сергея и Галины Гурских из северной столицы региона. Они в 2022 году подали заявку на программу «Молодым семьям — доступное жилье», сертификат получили в феврале 2024. С помощью него они смогли закрыть ипотеку. Об этом в своем тг-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.
— Соцвыплата по программе помогла семье оплатить ипотечный долг и погасить проценты по кредиту. Супруги говорят, что на сэкономленные деньги еще и на море всей семьей смогли выбраться. Всегда рад встречаться с такими крепкими, дружными семьями. Здесь царит любовь и взаимоуважение. Хочу пожелать им и дальше бережно хранить друг друга, — поделился Игорь Кобзев.
У молодой ячейки общества трое детей: две девочки 14 и 10 лет, и мальчик двух лет. Семью Гурских можно назвать музыкальной. Ребята поют, танцуют, а также занимаются спортом. Мама Галина работает воспитателем и развивает вокал, ее супруг Сергей тоже педагог. Он преподает в школе информатику.
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