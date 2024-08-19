Молодая семья из Братска улучшила жилищные условия благодаря соцвыплате

— Соцвыплата по программе помогла семье оплатить ипотечный долг и погасить проценты по кредиту. Супруги говорят, что на сэкономленные деньги еще и на море всей семьей смогли выбраться. Всегда рад встречаться с такими крепкими, дружными семьями. Здесь царит любовь и взаимоуважение. Хочу пожелать им и дальше бережно хранить друг друга, — поделился Игорь Кобзев.