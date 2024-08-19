На Крымском мосту очередь выросла вдвое

«В 08:00 в очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 170 транспортных средств», — говорится в сообщении.
По состоянию на 6.00 в очереди со стороны Краснодарского края стояли 390 автомобилей, со стороны Керчи затора не было.
Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на транспортном переходе обязательна в целях безопасности.