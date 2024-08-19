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На Крымском мосту очередь выросла вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту в понедельник утром за два часа выросла двое, ждать проезда со стороны Кубани приходится около двух часов. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В 08:00 в очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 170 транспортных средств», — говорится в сообщении.

По состоянию на 6.00 в очереди со стороны Краснодарского края стояли 390 автомобилей, со стороны Керчи затора не было.

Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на транспортном переходе обязательна в целях безопасности.