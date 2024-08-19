На Крымском мосту очередь выросла вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту в понедельник утром за два часа выросла двое, ждать проезда со стороны Кубани приходится около двух часов. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.