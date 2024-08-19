Запреты на посещение лесов введены в трех областях Беларуси

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками. Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку.