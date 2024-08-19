Запреты на посещение лесов введены в трех областях Беларуси

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Минлесхоз ввел запреты на посещение лесов в 17 районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты лесного ведомства.
Так, в леса запрещено ходить в семи районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Кореличский, Новогрудский, Свислочский и Слонимский. В остальных регионах этой области действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесных массивов.
В Гомельской области пять закрытых районов (Брагинский, Ельский, Лельчицкий, Наровлянский и Хойникский), остальные — также под ограничениями.
В Брестской области тоже пять районов окрашены на карте лесного ведомства красным цветом, это значит, что там действует четвертый класс пожарной опасности и запреты на посещение лесов. Среди них Барановичский, Березовский, Ивацевичский, Ляховичский и Малоритский.
Вместе с тем, есть на Брестчине и открытые районы — это Брестский, Жабинковский и Кобринский, а в остальных также действуют ограничения.
Минская и Могилевская область целиком окрашены на карте Минлсехоза желтым цветом, то есть там введены ограничения на посещение лесов, а в Витебской только два района полностью открыты — Верхнедвинский и Лепельский, остальные тоже под ограничениями.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками. Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку.
Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме реального времени и позволяет оперативно отследить информацию относительно посещения лесов в каждом районе страны.
Осторожно, жара
По прогнозам Белгидромета, дневная температура воздуха составит в понедельник в Гомельской области до +35°С, на остальной части территории страны достигнет +30…+34°С. Также ожидаются грозы, сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами 15−24 м/с, а по северо-западной половине республики до 25 м/с.
Белгидромет из-за погодных условий объявил красный уровень опасности.
Жаркая погода может стать причиной возникновения природных пожаров, а также увеличить риск увеличения заболеваемости и вероятность тепловых ударов.