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Магнитная буря 19 августа: чем чреваты небольшие возмущения

В Новосибирске в понедельник, 19 августа, ожидаются небольшие геомагнитные изменения.

Источник: amic.ru

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Магнитная буря потрясла Новосибирск в минувшее воскресенье, 18 августа. В это время уровень геомагнитных возмущений достигал 5 баллов. Около 16.00 в воскресенье амплитуда возмущений снизилась до 3 баллов.

С воскресенья наблюдаются лишь небольшие возмущения силой в 3 балла. В дальнейшем они снизятся до двух. На данный момент индекс солнечной активности равен К-1. До уровня К-3 он поднимется только 22—23 августа.

В целом, спокойная геомагнитная обстановка сохранится до 15 сентября. В это время не будет сильных вспышек на Солнце.

А вот уже сегодня ночью, 20 августа, новосибирцев ждёт Суперлуние. Это значит, что полная луна станет на треть ярче и на 14% больше. Редкое астрономическое явление произойдет в половине второго ночи.

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