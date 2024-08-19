Магнитная буря 19 августа: чем чреваты небольшие возмущения

Скажется ли это на здоровье метеозависимых людей?
Магнитная буря потрясла Новосибирск в минувшее воскресенье, 18 августа. В это время уровень геомагнитных возмущений достигал 5 баллов. Около 16.00 в воскресенье амплитуда возмущений снизилась до 3 баллов.
С воскресенья наблюдаются лишь небольшие возмущения силой в 3 балла. В дальнейшем они снизятся до двух. На данный момент индекс солнечной активности равен К-1. До уровня К-3 он поднимется только
В целом, спокойная геомагнитная обстановка сохранится до 15 сентября. В это время не будет сильных вспышек на Солнце.
А вот уже сегодня ночью, 20 августа, новосибирцев ждёт Суперлуние. Это значит, что полная луна станет на треть ярче и на 14% больше. Редкое астрономическое явление произойдет в половине второго ночи.