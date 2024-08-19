107 дворов благоустроят в Хабаровском крае в этом году

«В ходе ремонта были проведены следующие работы: асфальтирован дворовый проезд, установлены ливневки и освещение, а также организована парковка. Во дворе высажены деревья, проложены пешеходные дорожки, включая те, что соответствуют стандартам безбарьерной среды. Обустроена спортивная площадка с тренажерами и турником. В зонах отдыха установлены беседки, скамейки с навесами и урны. Игровая площадка теперь оснащена горками, песочницей, качелями и лавочками. По периметру установлена система видеонаблюдения», — рассказала консультант отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анастасия Титова.