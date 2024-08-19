107 дворов благоустроят в Хабаровском крае в этом году

Дворовая территория дома по улице Школьной, № 63 в Вяземском находится на стадии ремонта в рамках программы «Благоустройство дальневосточных дворов». Скоро местные жители смогут пользоваться обновленным пространством. Работы, стоимость которых превысила шесть миллионов рублей, выполнены на 95 процентов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В ходе ремонта были проведены следующие работы: асфальтирован дворовый проезд, установлены ливневки и освещение, а также организована парковка. Во дворе высажены деревья, проложены пешеходные дорожки, включая те, что соответствуют стандартам безбарьерной среды. Обустроена спортивная площадка с тренажерами и турником. В зонах отдыха установлены беседки, скамейки с навесами и урны. Игровая площадка теперь оснащена горками, песочницей, качелями и лавочками. По периметру установлена система видеонаблюдения», — рассказала консультант отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анастасия Титова.
Ремонт планируют завершить полностью до 30 сентября. В этом году в Вяземском вместо двух дворов благоустроят пять. В крае, помимо 19 изначально запланированных, приведут в порядок еще 88 дворов, в итоге 107. Для этого региону дополнительно выделено 677 миллионов рублей.
В Вяземском также отремонтируют дворы по улице Коммунистической, №№ 1, 9А и по Орджоникидзе, № 26.