В Новосибирской области подготовятся к «тяжелому» паводку 2025 года

«Один фактор уже настораживает — продолжается дождливая погода… Уровень многих малых рек непривычно высок, как и запас воды в низменностях, в болотах. Плюс насыщение почвы влагой», — предупредил глава региона.
По словам господина Травникова, вице-губернатору Серею Семке, министерству природных ресурсов и экологии, а также министерству транспорта и дорожного хозяйства, главам муниципалитетов предстоит подготовить предложения по превентивным противоаварийным мероприятиям.
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