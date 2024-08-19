Узбекистан вступил в Международную ассоциацию развития корпоративного спорта

ТАСС сообщает, что на первой Ассамблее Международной ассоциации развития корпоративного спорта, прошедшей 17 августа в Москве, организации корпоративного спорта Сербии, ОАЭ, Греции, Марокко, Турции, России, Ирана и Узбекистана вошли в состав МАРКС.
Корпоративный спорт — это соревнования сотрудников предприятий и организаций по разным видам спорта.
Инициатором создания ассоциации выступили российские власти в июле нынешнего года.
Ассамблея МАРКС прошла на Большой спортивной арене «Лужников» в рамках первых Мировых корпоративных игр. В соревнованиях принимают участие более 2,5 тысячи спортсменов-любителей из 169 организаций 20 стран мира, в числе которых Бразилия, Китай, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Египет, Индия, Вьетнам и другие..
«Сегодня в состав МАРКС вошли восемь стран, — сообщил президент МАРКС Илья Галаев, — в ближайшее время ждем новых членов, это уже в проработке. Думаю, до конца года к нам присоединятся еще около пяти новых стран».