Прогнозировать паводки в Приморье поможет искусственный интеллект

«Нам нужно создание структуры, которая могла бы заниматься прогностическими вопросами, помогать властям не допускать критических явлений. Нужна структура, которая посмотрела бы динамику развития событий, заглянула в прошлое и смогла на основании настоящего прогнозировать будущее. Эта структура должна быть здесь всегда и помогать администрациям не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока решать проблемы, связанные с глобальными изменениями климата», — отметил ученый.