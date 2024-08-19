Прогнозировать паводки в Приморье поможет искусственный интеллект

В Приморье на базе ДВО РАН создадут Дальневосточный природно-климатический центр, который поможет прогнозировать влияние изменения климата, тайфунов и паводков на население и экономику края и разрабатывать меры по снижению негативного воздействия. Особенности функционирования нового научного заведения обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко, президент РАН Геннадий Красников и председатель ДВО РАН Юрий Кульчин. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Губернатор Приморья подчеркнул, что прогнозирование влияния тайфунов и циклонов является для Приморья крайне важной задачей, ведь край, как и его ближайшие соседи, находится в зоне их постоянного влияния. Приносимые тропическими вихрями осадки негативно влияют на жизнь населения и экономику региона. Поэтому край готов активно включиться в сбор данных, необходимых научному центру для создания прогнозов и рекомендаций.
«Мы готовы в составе агентства по гидротехническим сооружениям создать отдел, который на месте сопровождал бы инструментальные замеры, подготовку базы данных, точных расчетов по прогнозным явлениям, которые могут быть в результате тайфунов, дождей, зон затопления. Хотелось бы наладить работу при поддержке РАН, федерального центра. Чтобы, объединив усилия, заниматься предупредительными мерами, чтобы избежать последствий, которые приносят тайфуны, разливы рек, наводнения — подтоплений населенных пунктов и домов людей, ущерба посевам и предприятиям», — сообщил Олег Кожемяко.
Центр поможет властям Дальнего Востока снизить риск и ущерб от ЧС, связанных с погодой. В частности, поможет определить потенциальные зоны затопления в будущем, подскажет, где лучше создавать дамбы и дороги, какие материалы использовать для строительства. Все это с учетом глобальных климатических изменений.
«Нам нужно создание структуры, которая могла бы заниматься прогностическими вопросами, помогать властям не допускать критических явлений. Нужна структура, которая посмотрела бы динамику развития событий, заглянула в прошлое и смогла на основании настоящего прогнозировать будущее. Эта структура должна быть здесь всегда и помогать администрациям не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока решать проблемы, связанные с глобальными изменениями климата», — отметил ученый.
По словам председателя ДВО РАН, в работе планируется использовать искусственный интеллект, который поможет решать задачи в условиях недостатка исходных данных. Также планируется регулярно взаимодействовать с учеными Китая и КНДР, связанных с Приморьем едиными речными системами.
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