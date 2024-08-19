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В Омск готова зайти китайская компания, которая строит заводы по всему миру

Китайцы готовы инвестировать деньги в развитии инвестиционных проектов на территории Омской области.

Источник: ОЭЗ "Авангард"

Крупная китайская компания проявляет интерес к Омской области. Всё началось ещё в мае, когда заместитель генерального директора Особой экономической зоны «Авангард» Михаил Деревянко посетил Харбин и начал переговоры с ООО «Сиван металлургическая компания», которая входит в группу компаний «Симм». Китайские бизнесмены заявили об интересе к реализации инвестпроектов на территории Омской области.

«Сиван металлургическая компания» специализируется на постройке производств металлургической промышленности. За 20 лет работы компания построила более 100 заводов по всему миру в химической, горнодобывающей и энергетических отраслях.

На прошлой неделе представители ООО «Сиван металлургическая компания» посетили Омск и познакомились с промышленными кластерами региона, чтобы понять, какие компании могут быть заинтересованы в реализации совместных проектов.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Авангард», достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве в сфере применения китайских технологий на омских предприятиях, а также привлечения китайских производителей на территорию Омской области.

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