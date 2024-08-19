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В Ростовской области за минувшую неделю произошло 73 пожара

За прошлую неделю в Ростовской области во время пожара погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло 73 пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно опубликованной информации, во время пожара погибли два человека, еще семерых удалось спасти. За эту неделю также произошло 72 загорания сухой растительности на площади 1,4 Га.

— Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 25 раз, оказана помощь в 3 случаях, спасено 11 человек, — сообщили в ведомстве.

Жителей региона предупредили о высокой пожароопасности в северо-восточных, юго-восточных и южных районах.