Прохладные ночи и нестабильное солнце: двоякую погоду пообещали Хабаровскому краю на этой неделе

Солнце, дожди и похолодание — на этой неделе жители Хабаровского края испытают всю палитру ощущений от уходящего лета. Предпоследняя неделя августа частично станет своего рода репетицией осени. Продлится это не долго, но все же будет мало приятного. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".