Прохладные ночи и нестабильное солнце: двоякую погоду пообещали Хабаровскому краю на этой неделе

Солнце, дожди и похолодание — на этой неделе жители Хабаровского края испытают всю палитру ощущений от уходящего лета. Предпоследняя неделя августа частично станет своего рода репетицией осени. Продлится это не долго, но все же будет мало приятного. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Начнется неделя с достаточно хорошей погоды. Солнце, прохладный ветерок и никаких дождей. Правда, ночью температуры воздуха будут достаточно низкими: всего +8+15 градусов. Днем не теплее +22+27 градусов.
«Ожидаем, что в середине недели (22−23 августа — ред.) на край окажет влияние активный циклон. С ним пройдут дожди различной интенсивности, включая сильные», — сообщил в эфире РАДИ КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
При дожде столбики термометров будут достаточно низкими. По ночам +14+18 градусов, днем всего лишь +28+25 градусов.
Предварительно, к концу недели погода улучшится. Дожди уйдут, но температуры воздуха останутся такими же.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Жителей краевой столицы успокоили:
Дожди в городе пройдут 22−23 числа. Не исключено, что осадки будут сильными. Ночью будет не теплее +16+17 градусов. Днем воздух прогреется до +22+23 градусов.
Предварительно, на выходных ожидается погода без осадков. Ночью, возможно, будет около +14 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до +23+25 градусов.
Прогноз еще будет уточняться.