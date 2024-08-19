Госавтоинспекция Ростовской области опровергла перекрытие трассы М-4 из-за митинга

В Ростовской области Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга. Ситуацию прокомментировали в региональном ведомстве 18 августа.
В социальных сетях появилась информация о якобы запланированном митинге, который решили провести митинг в районе монумента «Журавли». Однако автомобилистов сотрудники Госавтоинспекции успокоили и заверили, что никакого митинга нет.
— Госавтоинспекция по Ростовской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Митинги на федеральной автодороге не проводились, движение не перекрывалось, — прокомментировали в ведомстве.