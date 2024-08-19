Рассказываем, какие университеты Иркутска 2024 продолжают набор на бюджетные места

Университеты Иркутска 2024 продолжают набор на бюджетные места. Но не все. Во многих высших учебных заведениях «бюджета» уже не осталось. КП-Иркутск выяснила у представителей приемных комиссий вузов, на какие программы обучения еще можно успеть поступить в этом году.
Информационные технологии в гидрологии или метеорологии, экологическая безопасность и управление природопользованием, биология, геология месторождений нефти и газа, математическое моделирование, автоматика и компьютерная инженерия — это далеко не полный список профилей подготовки очной формы обучения, на которых в Иркутского государственном университете еще остались бюджетные места. Также продолжается набор и на заочную форму обучения в данном вузе на ряд специальностей.
— Абитуриенты могут поступить в институт математики и информационных технологий, институт социальных наук, институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, педагогический институт, — говорят в ИГУ. — Также еще идет прием документов на биолого-почвенном факультете, географическом факультете, факультете бизнес-коммуникаций и информатики, физическом факультете, химическом факультете.
Конечно, мест, по сравнению с основным набором, гораздо меньше и есть они не на всех направлениях. Однако, шанс успеть стать студентом ИГУ уже в этом году, согласно данным на сайте вуза, есть еще у 239 абитуриентов.
Последний день приема документов, для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ — 26 августа до 17.00 по иркутскому времени. Желающим получить бюджетное место в рамках особой, отдельной или совмещенной квоты подать заявления нужно до 17.00 часов 23 августа. Прием документов у поступающих по результатам внутренних испытаний, в том числе творческой и профессиональной направленности, закончится 20 августа (сами испытания пройдут 21 и 22 августа), а оригиналы нужно принести до 26 числа. Приказы о зачислении в рамках дополнительного набора будут опубликованы 27 августа.
Также в ИГУ продолжается прием на платные места до 27 числа по вступительным испытаниям, до 29-го — по результатам ЕГЭ. На программы заочной формы обучения попасть можно будет еще и осенью.
До 23 августа в Иркутском государственном университете путей сообщения продолжается набор на бюджетные места по некоторым специальностям.
— Что касается очной формы обучения — это «Подвижной состав железных дорог», «Система обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», — рассказали в приемной комиссии ИрГУПС. — На заочную форму обучения на бюджет можно поступить по профилю «Система обеспечения движения поездов», «Телекоммуникационные системы».
Прием документов на коммерческой основе в ИрГУПС закончится 20 августа.
В ИРНИТУ закрыт набор по программам среднего профессионального образования и на бюджет, и на коммерцию в Геологоразведочном техникуме.
— В Машиностроительном колледже также уже нет бюджетных мест, насчет коммерческих мест еще неизвестно: последний день приема документов — 20 августа, — рассказали в вузе. — На программы высшего образования бюджетных мест в ИРНИТУ уже нет, набор на коммерческой основе закончится также 20 числа.
Закрыты бюджетные места и в Байкальском государственном университете, также до 20 августа здесь продолжается набор на коммерческой основе. Такая же «картина» в Иркутском государственном медицинском университете: все 472 бюджетных места уже заняты.
До 20 декабря еще возможно стать студентом Иркутского аграрного университета. Однако, это подойдет для тех, кто готов учиться на заочке и платно. Мест на программы очной формы обучения в данном вузе уже нет ни на бюджетной основе, ни на платной.