Рассказываем, какие университеты Иркутска 2024 продолжают набор на бюджетные места

Последний день приема документов, для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ — 26 августа до 17.00 по иркутскому времени. Желающим получить бюджетное место в рамках особой, отдельной или совмещенной квоты подать заявления нужно до 17.00 часов 23 августа. Прием документов у поступающих по результатам внутренних испытаний, в том числе творческой и профессиональной направленности, закончится 20 августа (сами испытания пройдут 21 и 22 августа), а оригиналы нужно принести до 26 числа. Приказы о зачислении в рамках дополнительного набора будут опубликованы 27 августа.