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Стало известно, какие специалисты нужны в Новосибирске больше всего

Сервис hh.ru, сопоставив открытые вакансии и резюме в нашем регионе, собрал список наиболее востребованных профессий в Новосибирске и области.

Источник: Freepik

Нормальным соотношением резюме и вакансий считается от 4 до 8. Если больше — специальность считается перегруженной. Меньше — дефицитной. В Новосибирске нашлись и такие специальности, где этот коэффициент упал ниже единицы. То есть мест больше, чем желающих их занять.

Больше всего в городе и области не хватает врачей узких направленностей — тут на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Чуть меньше дефицит фармацевтов провизоров и дворников — 0,8 резюме на вакансию.

Третья профессия, в которой мест больше, чем соискателей — повар-кондитер (0,9 резюме на место).

Для следующих профессий соотношение вакансий и резюме все-таки выше единицы, но они остаются крайне дефицитными. Это медсестры, слесари, токари, сварщики, маляры, мерчендайзеры, прорабы, главврачи, электромонтажники, администраторы, продавцы-консультанты, агрономы, монтажники, портные и машинисты.

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