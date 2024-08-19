Стало известно, какие специалисты нужны в Новосибирске больше всего

Нормальным соотношением резюме и вакансий считается от 4 до 8. Если больше — специальность считается перегруженной. Меньше — дефицитной. В Новосибирске нашлись и такие специальности, где этот коэффициент упал ниже единицы. То есть мест больше, чем желающих их занять.
Больше всего в городе и области не хватает врачей узких направленностей — тут на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Чуть меньше дефицит фармацевтов провизоров и дворников — 0,8 резюме на вакансию.
Третья профессия, в которой мест больше, чем соискателей — повар-кондитер (0,9 резюме на место).
Для следующих профессий соотношение вакансий и резюме все-таки выше единицы, но они остаются крайне дефицитными. Это медсестры, слесари, токари, сварщики, маляры, мерчендайзеры, прорабы, главврачи, электромонтажники, администраторы, продавцы-консультанты, агрономы, монтажники, портные и машинисты.