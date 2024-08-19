Стало известно, какие специалисты нужны в Новосибирске больше всего

Нормальным соотношением резюме и вакансий считается от 4 до 8. Если больше — специальность считается перегруженной. Меньше — дефицитной. В Новосибирске нашлись и такие специальности, где этот коэффициент упал ниже единицы. То есть мест больше, чем желающих их занять.