Жаркая рабочая неделя ожидает воронежцев

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +32 градуса. Синоптики прогнозируют переменный ветер с порывами до 8 м/сек. Самым жарким этот день был в 2021 году, когда воздух в Воронеже прогрелся до +36 градусов. Самым холодным — в 1965-м, когда столбики термометров опустились до отметки +6 градусов.
Ночью вторника, 20 августа, столбики термометров опустятся до +17 градусов. В светлое время суток потеплеет до +34 градусов. Вновь ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. На смену переменному ветру придет юго-западный с пиковой скоростью 11 м/сек.
В ночь на среду температура воздуха составит +18 градусов. В светлое время суток термометры покажут +33 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер с порывами до 12 м/сек.
Ночью четверга, 22 августа, столбики термометров вновь опустятся до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +32 градусов. На смену северо-восточному ветру придет восточный с пиковой скоростью 10 м/сек.
В ночь на пятницу ожидается +18 градусов. В светлое время суток потеплеет до +30 градусов. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 10 м/сек.