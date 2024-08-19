Жаркая рабочая неделя ожидает воронежцев

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +32 градуса. Синоптики прогнозируют переменный ветер с порывами до 8 м/сек. Самым жарким этот день был в 2021 году, когда воздух в Воронеже прогрелся до +36 градусов. Самым холодным — в 1965-м, когда столбики термометров опустились до отметки +6 градусов.