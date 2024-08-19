Только 70 легковушек: граница Беларуси с Литвой почти опустела

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Очереди из легковых машин и большегрузов сохраняются на границах Беларуси с соседними странами Евросоюза, об этом свидетельствую данные белорусского погранкомитета.
В пунктах пропуска на границах скопилось в понедельник утром 520 легковушек. Из них в литовском пункте пропуска «Каменный Лог» 70 и в ПП «Брест» на белорусско-польской границе — 450 автомобилей. На латвийском направлении очередей из легковушек нет.
Что касается скопления фур, то они наблюдаются по всем направлениям.
Так, в ПП «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией скопилось 690 фур, а на литовском направлении в «Каменном Логе» и «Беняконях» по 610 и 780 грузовиков.
На белорусско-польской границе на пограпереходе «Козловичи» отмечается скопление из 100 фур, а в ПП «Брест» также на границе с Польшей есть еще и очередь из 80 рейсовых пассажирских автобусов.
Запреты и исключения
С 16 августа литовские власти ввели запрет на въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Он распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.
Затем Вильнюс сообщил об исключениях. Они вступили в силу с 17 августа.
С этого дня въезжать в Литву на автомобиле смогут граждане Беларуси, у которых есть литовская виза или ВНЖ, и которые путешествуют в личных целях. Автомобили, принадлежащие жителям Беларуси — гражданам стран ЕС, также будут допущены к въезду в ЕС в личных целях.