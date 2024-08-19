Только 70 легковушек: граница Беларуси с Литвой почти опустела

С этого дня въезжать в Литву на автомобиле смогут граждане Беларуси, у которых есть литовская виза или ВНЖ, и которые путешествуют в личных целях. Автомобили, принадлежащие жителям Беларуси — гражданам стран ЕС, также будут допущены к въезду в ЕС в личных целях.