День тельняшки отметили во Владивостоке

Во Владивостоке отпраздновали День тельняшки (0+). 19 августа этой полосатой рубашке исполнилось 150 лет. В честь этого события в штабе Молодёжной столицы молодые приморские дизайнеры представили свои работы, а затем скульптуру моряка на Океанском проспекте облачили в тельняшку, сообщает ИА PrimaMedia.
Инициаторы мероприятия хотят чтобы День тельняшки стал таким же знаковым событием, как День тигра, в честь которого устраиваются массовые шествия в костюмах.
«Сегодня мы проводим празднование Дня тельняшки. Зачем мы это делаем? Тельняшка — это тот предмет одежды, который должен быть в гардеробе каждого жителя Владивостока. Почти все семьи связаны с морем, у многих есть родственники, которые работают на рыбацких и транспортных судах. Тельняшка стала популярным предметом одежды и символом Владивостока. На мероприятии мы хотим продемонстрировать универсальность тельняшки, наши дизайнеры покажут, что это не только удобно, но и модно, стильно, молодежно», — сообщила один из инициаторов проведения праздника, директор молодежного ресурсного центра Ксения Козлова.
В начале праздника собравшимся представили тельняшки десяти приморских дизайнеров. Полосатые рубашки были с принтами и без них, а также показали различные аксессуары, например, носки и шоперы.
«Тельняшка является одним из символов нашего города и, конечно, это востребованный продукт. Наша тельняшка лаконичная, мы делаем упор на качество. Например, полоски на наших тельняшках сходятся одна к другой, всегда красивые ровные швы, элегантные лекала и материалистичные принты. Такой праздник необходим городу, мы, например, накануне 150-летия тельняшки отшили специальный тираж полосатых рубашек и он у нас был продан за два дня. Мы видели поддержку аудитории, что людям нравится», — рассказала дизайнер сооснователь бренда «Туманы» Валерия Журавлева.
После того как все работы были просмотрены участники мероприятия прошли к памятнику морячка на Океанском проспекте. Его облачили в большую классическую тельняшку и сделали много фото на память.