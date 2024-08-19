День тельняшки отметили во Владивостоке

«Сегодня мы проводим празднование Дня тельняшки. Зачем мы это делаем? Тельняшка — это тот предмет одежды, который должен быть в гардеробе каждого жителя Владивостока. Почти все семьи связаны с морем, у многих есть родственники, которые работают на рыбацких и транспортных судах. Тельняшка стала популярным предметом одежды и символом Владивостока. На мероприятии мы хотим продемонстрировать универсальность тельняшки, наши дизайнеры покажут, что это не только удобно, но и модно, стильно, молодежно», — сообщила один из инициаторов проведения праздника, директор молодежного ресурсного центра Ксения Козлова.