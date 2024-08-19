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К Омску приближается последняя волна летнего тепла

Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 94% 747 мм рт. ст. +19°
Источник: Om1 Омск

По данным сервиса Ventusky, в Омскую область к концу августа вернётся тёплая погода. Волну тепла принесёт с Урала. 31 августа в регионе потеплеет до +23 градусов, а 1 сентября воздух прогреется до +24.

По северу Омской области при этом пройдут дожди. Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что август в Сибири будет жарким и засушливым. Однако пока прогноз синоптиков не оправдался.

Сегодня Омская область находится в поле пониженного атмосферного давления. Сегодня и завтра, 19 и 20 августа, местами по региону ожидаются кратковременные дожди, грозы, туманы. Температура воздуха при этом будет составлять +9… +14 градусов в ночные часы и +20…+25 градусов днём.

По данным Gismeteo дожди в Омской области продолжатся практически до конца августа. Согласно долгосрочному прогнозу, сентябрь в регионе будет менее дождливым.