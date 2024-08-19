К Омску приближается последняя волна летнего тепла

По данным сервиса Ventusky, в Омскую область к концу августа вернётся тёплая погода. Волну тепла принесёт с Урала. 31 августа в регионе потеплеет до +23 градусов, а 1 сентября воздух прогреется до +24.
По северу Омской области при этом пройдут дожди. Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что август в Сибири будет жарким и засушливым. Однако пока прогноз синоптиков не оправдался.
Сегодня Омская область находится в поле пониженного атмосферного давления. Сегодня и завтра, 19 и 20 августа, местами по региону ожидаются кратковременные дожди, грозы, туманы. Температура воздуха при этом будет составлять +9… +14 градусов в ночные часы и +20…+25 градусов днём.
По данным Gismeteo дожди в Омской области продолжатся практически до конца августа. Согласно долгосрочному прогнозу, сентябрь в регионе будет менее дождливым.