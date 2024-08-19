В Красноярск из Китая завезли более 4,5 тонн зараженных нектаринов

В Красноярск завезли 4,6 тонн зараженных нектаринов. Фрукты были ввезены автомобильным транспортом из Китая.
«В результате лабораторных исследований Красноярского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” в нектаринах обнаружен карантинный вредитель — восточная плодожорка», — сообщает Россельхознадзор.
Добавим, что гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Вредители распространяются при перевозке зараженного посадочного материала, транспортировке фруктов.
Партию нектаринов обеззаразили. Собственнику фруктов объявлено предостережение.