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В Красноярск из Китая завезли более 4,5 тонн зараженных нектаринов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предпринимателю объявили предостережение.

Источник: Россельхознадзор РФ

В Красноярск завезли 4,6 тонн зараженных нектаринов. Фрукты были ввезены автомобильным транспортом из Китая.

«В результате лабораторных исследований Красноярского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” в нектаринах обнаружен карантинный вредитель — восточная плодожорка», — сообщает Россельхознадзор.

Добавим, что гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Вредители распространяются при перевозке зараженного посадочного материала, транспортировке фруктов.

Партию нектаринов обеззаразили. Собственнику фруктов объявлено предостережение.