В Ростове на этой рабочей неделе снова ожидается жара

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Согласно прогнозам, неделя пройдет без значительных осадков. В области ночные температуры в среднем будут колебаться между +17…+22 градусами, а в северных районах могут опуститься до +8…+11 градусов. Днем температура поднимется до +32…+37 градусов.
В Ростове также будет жарко. В понедельник и вторник днем ожидается до +35 градусов, ветер отсутствует, небо будет ясным. Самый жаркий день недели — среда, когда температура достигнет +36 градусов. Осадков не ожидается.
В четверг небо затянет облаками, температура днем снизится до +34 градусов. В пятницу будет ясно, а температура останется на отметке +34 градуса.