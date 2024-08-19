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В Ростове на этой рабочей неделе снова ожидается жара

В течение этой рабочей недели в Ростовскую область вернется жара, сообщили синоптики Гидрометцентра.

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Согласно прогнозам, неделя пройдет без значительных осадков. В области ночные температуры в среднем будут колебаться между +17…+22 градусами, а в северных районах могут опуститься до +8…+11 градусов. Днем температура поднимется до +32…+37 градусов.

В Ростове также будет жарко. В понедельник и вторник днем ожидается до +35 градусов, ветер отсутствует, небо будет ясным. Самый жаркий день недели — среда, когда температура достигнет +36 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг небо затянет облаками, температура днем снизится до +34 градусов. В пятницу будет ясно, а температура останется на отметке +34 градуса.