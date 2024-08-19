Из-за долгов более 280 тыс. свердловчан не могут выехать за границу

Самой крупной категорией среди невыездных должников стали люди в возрасте от 29 до 39 лет — всего 110 тыс. человек, из них 67 тыс. молодых людей, ограниченных преимущественно за задолженности по кредитам и алиментам. 90 тыс. жителей в возрасте от 40 до 50 лет, из них 51 тыс. мужчин и 39 тыс. женщин, накопили долги за услуги ЖКХ, а также не исполнили решение суда неимущественного характера и не возместили моральный вред. В возрасте от 51 до 61 года ограничено 32 тыс. свердловчан, от 62 лет и старше — 20 тыс. граждан: среди них задолжавшие по налогам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД и другим категориям. Кроме того, в праве на выезд отказали около 30 тыс. человек от 18 до 28 лет, из них 17 тыс. — девушки: в этой категории причинами ограничений стали взыскания кредитных платежей и административных штрафов общей суммой свыше 30 тыс. руб.