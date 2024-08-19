На Южном Урале закончили поиски двух заблудившихся женщин

Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Впрочем, в походе за грибами женщины не учли еще две важные вещи, которые поспособствовали тому, что любительницы «тихой охоты» заблудились. Во-первых, им пришлось пробираться по заболоченным участкам, которые появились в лесах после обильных дождей. А, во-вторых, жительницы Миасса не запоминали обратную дорогу.
В областной ПСС отметили, что женщины поняли, что потерялись в лесу лишь к вечеру, когда дважды прошли одну и ту же реку. Тогда они обратились за помощью, позвонив по номеру 112.
К поискам женщин подключились спасатели Миасского отряда. Пока сотрудники ведомства обследовали местность, оперативный дежурный отряда по телефону провел для женщин короткий инструктаж и научил их определять координаты своего местонахождения.
Полученная геолокация облегчила поиск спасателям, и уже в сумерках путниц нашли. Как оказалось, женщины уже успели забрести на территорию Ильменского заповедника. К слову, любой сбор ягод, грибов и остальных даров природы там запрещен и наказывается административной ответственностью.