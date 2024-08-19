На Южном Урале закончили поиски двух заблудившихся женщин

Впрочем, в походе за грибами женщины не учли еще две важные вещи, которые поспособствовали тому, что любительницы «тихой охоты» заблудились. Во-первых, им пришлось пробираться по заболоченным участкам, которые появились в лесах после обильных дождей. А, во-вторых, жительницы Миасса не запоминали обратную дорогу.