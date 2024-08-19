Пассажиров метро угостят фруктами в честь Яблочного Спаса

Угоститься фруктами предлагают на 25 стойках «Живое общение» на станциях «Комсомольская» и «Черкизовская» Сокольнической линии, «Славянский бульвар», «Арбатская» и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Александровский сад» и «Деловой центр» Филевской линии. Кроме того, их можно взять на станциях «Павелецкая», «Курская», «Киевская», «Парк культуры» и «Белорусская» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Пушкинская», «Баррикадная» и «Кузнецкий Мост» Таганско-Краснопресненской линии, на «Дмитровской», «Менделеевской», «Савеловской» Серпуховско-Тимирязевской линии, на станциях «Сретенский бульвар», «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии, а также на станциях «ЦСКА» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро и на «Нижегородской» Некрасовской линии.