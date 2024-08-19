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Синоптики объявили об умеренном потеплении с грозами в Пермском крае

По ночам возможно образование тумана.

Сейчас в Олбани: +24° 4 м/с 78% 747 мм рт. ст. +19°
Источник: Аргументы и факты

Синоптики пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) объявили об умеренном потеплении с грозами в Пермском крае на третьей неделе августа.

Как сообщает телеграм-канал пермского ЦГМС, с 19 по 25 августа в Пермском крае установится тёплая и влажная погода. Погоду будет определять тыловая часть высотного циклона. В частности, 19 августа в регионе ожидаются дожди с грозами.

«Ночью небольшие дожди пройдут в отдельных районах, местами сформируются туманы. Днём с развитием термической конвекции в большинстве районов во второй половине дня выпадут кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Ветер западный умеренный», — сообщает пермский ЦГМС.

Днём температура воздуха в Пермском крае поднимется до 21. В столице региона ожидается кратковременный дождь с потеплением до 19.

Во вторник на погоду в Прикамье повлияет промежуточный барический гребень. 20 августа в крае не ожидается существенных осадков. Ночью в регионе сформируется туман. Температура воздуха по краю поднимется до 22, в Перми до 21.