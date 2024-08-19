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В Красноярске силовики нагрянули в бар и выявили мигрантов-нарушителей

Красноярские полицейские посетили увеселительные заведения и места компактного проживания мигрантов и проверили 25 мигрантов.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске полицейские нагрянули в увеселительное заведение и выявили нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Объединенный рейд сотрудников МВД, УФСБ, прокуратуры и Росгвардии состоялся в Ленинском районе. Силовики нагрянули увеселительные заведения, места компактного проживания на улице Волжской. Были проверены 25 иностранцев, а также четыре несовершеннолетних, находившихся в заведении.

На подростков составили 3 протокола по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. Они потребляли продукцию с содержанием никотина. Также был составлен протокол за продажи им табачной продукции.

Также было составлено два протокола в отношении иностранцев 1991 и 1985 годов рождения.

Профилактические мероприятия будут продолжены.

Ранее сообщалось о том, что из России выдворят двух мигрантов, незаконно работавших в России. Один из них — подросток.