Нащупал следы на глубине болота: пожарный из Приморья отыскал пропавшую в лесу женщину

Жительница приморского села Анучино пошла за грибами и заблудилось. Волонтеры и спасатели искали Елену почти трое суток. Две ночи она провела в лесу, пока ее след не заметил пожарный Андрей. Мужчина увлекается охотой, он не сомневался, что Елена где-то рядом. Вместе с коллегами и родственниками женщинами он отыскал ее, все вместе они помогли выбраться ей из леса, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Елена ушла вглубь лесного массива, даже не заметила, что сошла с привычной тропинки, а как вернуться уже не понимала. Тревога сыграла свою роль, женщина окончательно заблудилась. Когда она не вернулась домой к определенному времени, родственники забили тревогу.
На поиски вышли добровольцы, среди них даже оказались жители Владивостока. Никого не смутил путь почти в 3 часа до села. Люди верили, что смогут найти Лену живой и здоровой.
«Ее следы я буквально нащупывал, оказалось, что она шла прямо по болту. Я опустил руку в воду и понял, что трогаю отпечаток от ботинка. Далее мы старались идти в направлении следов. Так и вышли на женщину», — поделился пожарный.
Елену нашли уставшей и напуганной, но самое главное — живой! Женщина уверяет, что больше никогда не пойдет в лес без свистка, сигнальной ракеты и средства от комаров. Пока что жительница Анучино приходит в себя, но уже улыбается и достаточно спокойно говорит о том, что с ней произошло. Тем не менее после такого стресса следует восстановиться, только потом Елена будет готова поделиться, как же ей удалось прожить без каких-либо удобств прожить почти трое суток и две ночи в лесу.