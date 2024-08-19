Нащупал следы на глубине болота: пожарный из Приморья отыскал пропавшую в лесу женщину

Елену нашли уставшей и напуганной, но самое главное — живой! Женщина уверяет, что больше никогда не пойдет в лес без свистка, сигнальной ракеты и средства от комаров. Пока что жительница Анучино приходит в себя, но уже улыбается и достаточно спокойно говорит о том, что с ней произошло. Тем не менее после такого стресса следует восстановиться, только потом Елена будет готова поделиться, как же ей удалось прожить без каких-либо удобств прожить почти трое суток и две ночи в лесу.