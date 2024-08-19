В Омске вновь открылись магазины Алены Калагуровой

Прощание с Аленой состоялось 14 августа, она была похоронена в Омске. В официальном сообщении сети LModel«в социальной сети “ВКонтакте” говорится, что работа магазинов продолжается в обычном режиме. В Омске функционируют две торговых точки бренда: в городке Нефтяников и на Левом берегу.