В Омске вновь открылись магазины Алены Калагуровой

Магазины женской одежды больших размеров LModel", созданные предпринимательницей Аленой Калагуровой, возобновили свою работу.
Напомним, ранее торговые точки приостановили деятельность сразу после гибели Калагуровой в авиакатастрофе.
Алена Калагурова погибла 6 августа вместе с путешественником Сергеем Федоровым. Их легкомоторный самолет разбился в Приморском крае.
Прощание с Аленой состоялось 14 августа, она была похоронена в Омске. В официальном сообщении сети LModel«в социальной сети “ВКонтакте” говорится, что работа магазинов продолжается в обычном режиме. В Омске функционируют две торговых точки бренда: в городке Нефтяников и на Левом берегу.