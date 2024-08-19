В Омске закрывают важный переезд

На фото, которым поделился омич, можно увидеть табличку с объявлением о грядущем закрытии переезда. При этом информации о том, почему закрывается переезд и надолго ли, нет. Другие подписчики паблика в комментариях обсудили версию о том, что закрытие будет бессрочным.