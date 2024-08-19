В Омске закрывают важный переезд

С 1 октября этого года перестанет работать железнодорожный переезд, расположенный на улице Комбинатской, рядом с кровельным заводом. Об этом сообщил один из подписчиков паблика «Аварийный Омск».
«Доброе утро всем. Но утро начинается не с добра. С 1 октября 2024 г. закрывается один из очень необходимых ж/д переездов по ул. Комбинатская. Люди ежедневно, через него едут на работу к предприятиям, поток огромный», — рассказал автор поста.
На фото, которым поделился омич, можно увидеть табличку с объявлением о грядущем закрытии переезда. При этом информации о том, почему закрывается переезд и надолго ли, нет. Другие подписчики паблика в комментариях обсудили версию о том, что закрытие будет бессрочным.
Стоит отметить, что этот переезд был восстановлен и торжественно открыт всего 5 лет назад, в 2019 году. Его появление позволило сократить время проезда от Николаевки до центра Омска на полчаса.
Автор поста просит власти войти в положение и не закрывать переезд навсегда.