В Перми осужденных будут привлекать к удалению незаконных граффити

Согласно постановлению, в перечень работ внесено удаление графических рисунков и иных изображений, размещенных на фасадах зданий, а также афиш и иных информационных материалов. Кроме этого, в списке указаны работы по благоустройству и ремонту, уборке мусора, озеленению территорий. В зимнее время осужденные будут привлекаться к общественным работам по уборке снега.