В Перми осужденных будут привлекать к удалению незаконных граффити

Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте мэрии. Первым из СМИ на это обратила внимание газета «Текст».
Согласно постановлению, в перечень работ внесено удаление графических рисунков и иных изображений, размещенных на фасадах зданий, а также афиш и иных информационных материалов. Кроме этого, в списке указаны работы по благоустройству и ремонту, уборке мусора, озеленению территорий. В зимнее время осужденные будут привлекаться к общественным работам по уборке снега.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что администрация предложила привлекать лиц, совершивших преступления, к исправительным работам в виде удаления несанкционированных надписей.