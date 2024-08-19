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В Перми осужденных будут привлекать к удалению незаконных граффити

16 августа администрация Перми опубликовала постановление о внесении изменений в перечень видов обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ.

Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте мэрии. Первым из СМИ на это обратила внимание газета «Текст».

Согласно постановлению, в перечень работ внесено удаление графических рисунков и иных изображений, размещенных на фасадах зданий, а также афиш и иных информационных материалов. Кроме этого, в списке указаны работы по благоустройству и ремонту, уборке мусора, озеленению территорий. В зимнее время осужденные будут привлекаться к общественным работам по уборке снега.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что администрация предложила привлекать лиц, совершивших преступления, к исправительным работам в виде удаления несанкционированных надписей.