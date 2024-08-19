Новосибирская область готовится принять Дни белорусской культуры

Юлия Шуклина также представила календарь значимых культурных мероприятий, прошедших и запланированных на ближайшее время. В числе этих событий — культурная олимпиада Новосибирской области, библиотечный диктант, международный фестиваль «Книжная Сибирь», а также празднование 80-летия Сибирского хора и юбилей известного композитора Арнольда Каца. В этом году в Беларуси уже прошли Дни культуры Новосибирской области, которые собрали более 40 тысяч зрителей.