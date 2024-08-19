Новосибирская область готовится принять Дни белорусской культуры

В Новосибирске состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Андрея Травникова, на котором обсуждались предстоящие культурные мероприятия в регионе. Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила план мероприятий, среди которых особое внимание уделено Дням культуры Республики Беларусь.
Губернатор Травников отметил, что культурная жизнь региона отличается разнообразием и насыщенностью. Он сообщил, что в конце сентября — начале октября в Новосибирской области пройдут ответные Дни культуры Беларуси.
«Мы все готовимся к этому событию», — подчеркнул губернатор.
Юлия Шуклина также представила календарь значимых культурных мероприятий, прошедших и запланированных на ближайшее время. В числе этих событий — культурная олимпиада Новосибирской области, библиотечный диктант, международный фестиваль «Книжная Сибирь», а также празднование 80-летия Сибирского хора и юбилей известного композитора Арнольда Каца. В этом году в Беларуси уже прошли Дни культуры Новосибирской области, которые собрали более 40 тысяч зрителей.
В первом полугодии текущего года в Новосибирской области было проведено около ста тысяч мероприятий, организованных различными культурно-досуговыми учреждениями, библиотеками, музеями и театрами. Эти события привлекли более четырех миллионов человек, включая мероприятия всероссийского и международного уровня.
Министр культуры подчеркнула, что все учреждения, находящиеся под контролем министерства, руководствуются указами президента Российской Федерации и стратегией социально-экономического развития региона. Основная задача культурных учреждений — это реализация задач, изложенных в Указе № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях как на территории области, так и за её пределами.