Знакомые погибшего в авиакатастрофе под Иркутском пилота рассказали о нем

«Никита хотел быть штурманом, рвался в небо — об этом знали все, и его одноклассники, и классный руководитель, — рассказала Мария Павлова корреспонденту irk.aif.ru. — Поэтому никто не удивился, когда, окончив у нас в Онохое школу, он поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. А шесть лет назад по распределению попал в Иркутск, в полк дальней авиации, для дальнейшего прохождения службы. Он очень этим гордился».