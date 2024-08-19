Знакомые погибшего в авиакатастрофе под Иркутском пилота рассказали о нем

Знакомые штурмана Никиты Перевалова, погибшего в авиакатастрофе Ту-22М3 под Иркутском 15 августа, рассказали подробности о жизни летчика.
По словам жительницы родного для пилота села Онохой в Бурятии Марии Павловой, Никита всегда мечтал быть штурманом, это желание появилось у него еще в школе.
«Никита хотел быть штурманом, рвался в небо — об этом знали все, и его одноклассники, и классный руководитель, — рассказала Мария Павлова корреспонденту irk.aif.ru. — Поэтому никто не удивился, когда, окончив у нас в Онохое школу, он поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. А шесть лет назад по распределению попал в Иркутск, в полк дальней авиации, для дальнейшего прохождения службы. Он очень этим гордился».
Земляки вспоминают Никиту Перевалова как очень честного и отзывчивого человека с хорошим чувством юмора, называют душой компании. Никите было 28 лет.
Прощание с погибшим штурманом проходит в Бурятии 19 августа. Подробнее историю Никиты Перевалова можно прочитать в этом материале.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 разбился у села Михайловка под Иркутском поздно вечером 15 августа при выполнении планового полета. В качестве причины ЧП рассматривают техническую неисправность борта. В самолете было четыре пилота, всем удалось катапультироваться, летчиков нашли местные жители, оказали им помощь и передали медикам. К утру 16 августа стало известно, что один из пилотов умер в больнице.