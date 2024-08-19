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Омичей предупредили о новом пике активности клещей

От них пострадали уже 3,5 тысячи местных жителей.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, осенью у клещей наступает второй период активности. Длится он до октября.

В омские больницы обратились уже 3 518 пострадавших от укусов клещей, из которых 1 066 — дети. Такой показатель не превышает среднемноголетних значений, рассказали в Роспотребнадзоре.

«В специализированных лабораториях исследовано 99,1% клещей, снятых с людей, из них клещей, заражённых боррелиями — 7,2%, заражённых вирусом клещевого энцефалита — 2,0%, моноцитарного эрлихиоза человека — 1,3% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,5%», — сообщили в ведомстве.

С начала 2024 года в Омской области более 95,4 тысяч человек прошли вакцинацию против клещевого энцефалита. Было обработано более 3,4 тысяч га территорий парков, кладбищ и детских учреждений.

В Роспотребнадзоре отметили, что взрослые иксодовые клещи опасны в любое время. Пик их активности наблюдается весной и осенью. Продолжительность осеннего периода активности клещей зависит от погоды — в тёплое время они будут наиболее опасны.

здоровье