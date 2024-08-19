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В Ростовской области четырем районам угрожают почвенная и атмосферная засуха

Синоптики сообщили о засухе в четырех районах Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Засуха ожидается в четырех районах Ростовской области сегодня, 19 августа. Предупреждение об этом опубликовали донские синоптики на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

— Почвенная засуха под подсолнечником сохраняется в Зерноградском, Белокалитвинском и Боковском районах, атмосферная засуха — в Белокалитвинском и Ремонтненском районах, — говорится в прогнозе.

При этом в северо-восточных, местами в юго-восточных и южных районах региона обещают чрезвычайную пожароопасность 5 класса, на остальной территории — пожароопасность 4 класса. Днем воздух в среднем прогреется до +31−36 градусов. Ветер будем восточным и северо-восточным до 6−11 м/с.