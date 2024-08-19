В Ростовской области четырем районам угрожают почвенная и атмосферная засуха

При этом в северо-восточных, местами в юго-восточных и южных районах региона обещают чрезвычайную пожароопасность 5 класса, на остальной территории — пожароопасность 4 класса. Днем воздух в среднем прогреется до +31−36 градусов. Ветер будем восточным и северо-восточным до 6−11 м/с.