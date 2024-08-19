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Омская область готовится принять жителей Курской области

ОМСК, 19 августа, ФедералПресс. Жителей территории, которые подверглись обстрелам ВСУ, готовы принять в Омской области. Для них уже подготовлено все необходимое. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовы принять курян у нас в Омской области. Для этого подготовлены места в пунктах временного пребывания», — отметил глава региона.

Виталий Хоценко также уточнил, что на сегодняшний день уже сформирован очередной гуманитарный груз, который будет перенаправлен в Курск в самое ближайшее время.

В начале августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Атаке со стороны боевиков подверглись такие населенные пункты, как Николаево-Дарьино и Олешня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, во время атак под обстрелы попали местные жители.

Напомним, что сразу после вторжения ВСУ в Курскую область в Омской области сформировали 20-тонный гуманитарный груз для пострадавших курян.