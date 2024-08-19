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В школы Северодонецка из Пермского края отправили 15 тысяч учебников

Пермский край передал учебники для учащихся 1−11-х классов по всем школьным предметам.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край к новому 2024−2025 учебному году передал в школы Северодонецка 15 тыс. учебников. Учебники получат учащихся 1−11-х классов по всем школьным предметам.

В своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин отметил, что учебники помогут ребятам из Северодонецка изучать школьную программу по новым образовательным стандартам.

«Отдельно поздравили с началом первого учебного года первоклассников Северодонецка. Отправили ребятам специальные наборы для учебы и творчества — канцелярские принадлежности, фломастеры, краски, пластилин, тетради, цветная бумага и картон, альбомы для творчества», — сообщил Дмитрий Махонин.

Губернатор поблагодарил в оказанной помощи и за участие в акции «Собери ребенка в школу» общественные организации, а также неравнодушных жителей Пермского края.

В Пермском крае к новому учебному году готовы 100% учреждений образования. Новый учебный 2024−2025 год начнут 794 учреждения образования Прикамья.

образование