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В Ташкенте завершается строительство Олимпийского городка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Олимпийском городке, который строится для юношеских Азиатских игр в Ташкенте, завершен монтаж металлических конструкций, сейчас выполняются фасадные работы. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Узбекистана.

Источник: НОК

Министр спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов и заместитель председателя комитета Азизжон Камилов посетили строительную площадку и ознакомились с выполненными работами.

В время посещения официальным лицам представили полный отчет о проделанной работе. Строительство Олимпийского городка сейчас активно продолжается. Строители отметили, что используют только качественные и прочные материалы, уделяя внимание каждой детали.

Чиновники также обсудили будущее использование объектов после окончания игр и дали рекомендации по улучшению работы.

Олимпийский городок в 2025 году примет участников Азиатских и Параазиатских молодежных игр. Строительство реализуется совместно с китайской компанией China CAMC Engineering, которая имеет опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.