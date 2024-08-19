В Ташкенте завершается строительство Олимпийского городка

Министр спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов и заместитель председателя комитета Азизжон Камилов посетили строительную площадку и ознакомились с выполненными работами.
В время посещения официальным лицам представили полный отчет о проделанной работе. Строительство Олимпийского городка сейчас активно продолжается. Строители отметили, что используют только качественные и прочные материалы, уделяя внимание каждой детали.
Чиновники также обсудили будущее использование объектов после окончания игр и дали рекомендации по улучшению работы.
Олимпийский городок в 2025 году примет участников Азиатских и Параазиатских молодежных игр. Строительство реализуется совместно с китайской компанией China CAMC Engineering, которая имеет опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.