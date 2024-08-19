В Ташкенте завершается строительство Олимпийского городка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Олимпийском городке, который строится для юношеских Азиатских игр в Ташкенте, завершен монтаж металлических конструкций, сейчас выполняются фасадные работы. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Узбекистана.