В Заксобрании Иркутской области поддержат инклюзивные культурные проекты

— Нужно посмотреть, есть ли у нас механизмы поддержки особенных людей, которые решили связать свою жизнь с искусством, и учреждений культуры, которые готовы им в этом помогать. Мы изучим опыт других регионов, возможно, такие программы существуют в России, — подчеркнул Александр Ведерников.