В Заксобрании Иркутской области поддержат инклюзивные культурные проекты

Руководитель театра танца «ПРО ДВИЖЕНИЕ» Владимир Лопаев пригласил спикера Заксобрания Иркутской области Александра Ведерникова и депутатов областного парламента на благотворительный концерт, который будет посвящен 10-летию театра. Об этом говорилось на приеме граждан по личным вопросам, на который Владимир пришел вместе с одной из своих воспитанниц, Верой Кращук и ее мамой.
Театр танца «ПРО ДВИЖЕНИЕ» — проект уникальный, ведь в нем занимаются дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. Причем из 60 участников, у 15 диагноз ДЦП, то есть они передвигаются с большим трудом, некоторые и вовсе прикованы к инвалидному креслу.
Благотворительный вечер — это концерт и фотовыставка, на которой можно будет увидеть сцены репетиций. Собранные средства пойдут на покупку средств реабилитации для детей. В том числе, для Веры Кращук, исполнительницы главной роли в пластическом спектакле «Вера». Девушке, которая не может самостоятельно ходить, нужен нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм.
— Этот концерт даст старт серии мероприятий для детей участников специальной военной операции, детей из многодетных семей, — рассказал Владимир Лопаев.
Александр Ведерников заверил, что депутаты Заксобрания, всегда активно принимающие участие в разных благотворительных акциях, примут участие в мероприятии. Кроме того, председатель областного парламента дал поручение проработать механизм поддержки подобных культурных учреждений, в которых занимаются творчеством люди с ОВЗ.
— Нужно посмотреть, есть ли у нас механизмы поддержки особенных людей, которые решили связать свою жизнь с искусством, и учреждений культуры, которые готовы им в этом помогать. Мы изучим опыт других регионов, возможно, такие программы существуют в России, — подчеркнул Александр Ведерников.
Обсудили на встрече и вопрос предоставления Вере Кращук маневренной спортивной коляски.