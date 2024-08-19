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Таможенник отказался от получения взятки за сокрытие контрафакта в Иркутске

На 43-летнего предпринимателя, который предлагал взятку, завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

43-летний предприниматель хотел дать взятку в размере 50 тысяч рублей таможеннику, чтобы тот прекратил проверки в некоторых магазинах Иркутска и Ангарска, где продавали товары с признаками контрафактности (прим. ред. — нелегальные, неоригинальные копии товаров, которые чаще всего продают по более низким ценам). Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Таможенники выявили нарушение в июне-июле 2024 года. Хозяин торговых точек хотел не только прекращения проверок, но и попасть под покровительство, а также получить возможность беспрепятственно торговать товарами с признаками контрафактности. Таможенник, получив предложение о получении денег, обратился к руководству и рассказал о нарушении. В итоге предпринимателя задержали.

— Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении гражданина завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), — уточнили в пресс-службе управления.

Подозреваемому мужчине предъявили обвинение, а расследование уголовного дела продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трассу в обход Усолья-Сибирского хотят открыть к 18 октября.