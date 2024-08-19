Таможенник отказался от получения взятки за сокрытие контрафакта в Иркутске

43-летний предприниматель хотел дать взятку в размере 50 тысяч рублей таможеннику, чтобы тот прекратил проверки в некоторых магазинах Иркутска и Ангарска, где продавали товары с признаками контрафактности (прим. ред. — нелегальные, неоригинальные копии товаров, которые чаще всего продают по более низким ценам). Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.