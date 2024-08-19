Экспедиция с участием белорусов высадилась на Северном полюсе

Участники рейса доставили к вершине планеты флаги своих стран. Сразу после высадки на лед перед командой рейса выступил капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов в рамках самого северного лектория, организованного госкорпорацией «Росатом» совместно с российским обществом «Знание». Дальше международная арктическая экспедиция держит курс к архипелагу Земля Франца-Иосифа.



Основной состав арктической экспедиции «Ледокол знаний» — 63 талантливых школьника, в том числе 10 участников из стран, где «Росатом» развивает атомные технологии (Беларусь, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР). Вместе с ними к Северному полюсу отправились 15 экспертов — делегатов, отобранных в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» в 2024 году. Среди них представители таких стран, как Беларусь, Камерун, Ирак, Бангладеш, Тунис, Узбекистан и др. Белорусских участников экспедиции четверо — учащийся минской школы № 148 Антон Шибицкий, молодые ученые трех институтов НАН Беларуси Анна Дорошенко, Мария Кудревич, Юрий Русак.



На атомоходе будет впервые снят документальный сериал о жизни международной команды школьников — участников рейса в непростых арктических условиях.



Юбилейная арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота, российское общество «Знание» выступает интеллектуальным партнером. Научно-просветительский проект организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом». Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию.