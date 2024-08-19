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В Ростовскую область снова вернется жара +40

В Ростовской области с 19 по 25 августа синоптики обещают сильную жару. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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В Ростове в понедельник, 19 августа до +34, ясно и без осадков. 21 августа, в среду воздух прогреется уже до +36 в дневные часы, ночью + 21. К выходным жара ослабеет до +32.

По востоку области в Ремонтненском, Дубовском районах со среды по пятницу, с 21 по 23 августа днем +35 +36, ясно и без осадков, в ночные часы +20 +21.

На юге Ростовской области в Сальском районе сильная жара со среды по пятницу — до +35 с 21 по 23 августа, но в конце недели снижение температуры до +29 и небольшие дожди.

На севере донского региона в Шолоховском районе жара до +35 +36 во вторник и в среду, 20-го и 21 августа. С четверга, 22 августа небольшие дожди, в воскресенье, 25 августа сильный ливень и до +26 днем.