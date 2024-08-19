В Омске клещи покусали более 3,5 тысяч человек, 1066 — из них дети

В этом году запланирована противоклещевая обработка более 3000 гектаров. Сейчас успешно обработано 3413 гектаров, включая территории кладбищ, парков и детских учреждений. Управление Роспотребнадзора напоминает, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, а также своевременное обращение за медицинской помощью помогут свести к минимуму риск развития инфекций.