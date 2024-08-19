В Омске клещи покусали более 3,5 тысяч человек, 1066 — из них дети

19 августа Роспотребнадзор представил свежие сведения о последствиях укусов клещей. С начала года к врачам обратились 3518 человек, среди которых 1066 — дети.
С начала 2024 года против клещевого энцефалита привито более 95,4 тысячи граждан. Все необходимые лаборатории готовы проводить исследования на наличие инфекций, передаваемых клещами.
«В специализированных лабораториях исследовано 99,1% клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями — 7,2%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 2,0%, моноцитарного эрлихиоза человека — 1,3% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,5%», — сообщает Роспотребнадзор.
В этом году запланирована противоклещевая обработка более 3000 гектаров. Сейчас успешно обработано 3413 гектаров, включая территории кладбищ, парков и детских учреждений. Управление Роспотребнадзора напоминает, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, а также своевременное обращение за медицинской помощью помогут свести к минимуму риск развития инфекций.