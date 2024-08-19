Санэпидкомитет подготовился к противодействию оспе обезьян

Сообщается, что для предотвращения проникновения заболевания в Узбекистан и ее нераспространения приняты конкретные меры. В их числе организована лечебная база и обеспечен запас необходимых медикаментов, определено создание круглосуточного медицинского наблюдения за лицами, находившимися в контакте с больными. Также повышена бдительность специалистов пунктов санитарного контроля в международных аэропортах, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска через границу.