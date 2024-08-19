Санэпидкомитет подготовился к противодействию оспе обезьян

Сообщается, что для предотвращения проникновения заболевания в Узбекистан и ее нераспространения приняты конкретные меры. В их числе организована лечебная база и обеспечен запас необходимых медикаментов, определено создание круглосуточного медицинского наблюдения за лицами, находившимися в контакте с больными. Также повышена бдительность специалистов пунктов санитарного контроля в международных аэропортах, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска через границу.
Кроме того, создается тест — диагностический резерв для лабораторной диагностики заболевания.
Санэпидкомитет напоминает, что оспа обезьян — это вирусная инфекция, которая может передаваться человеку при контакте с зараженными людьми, предметами или зараженными животными.
Сегодня на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций начальник управления Санэпидкомитета Рустамжон Икрамов сообщил, что на территории Узбекистана оспа обезьян не зафиксирована, все необходимые медикаменты есть и принимаются меры по недопущению этой болезни в Узбекистан.