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Санэпидкомитет подготовился к противодействию оспе обезьян

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщил о мерах по раннему выявлению оспы обезьян среди населения Узбекистана и предотвращению ее распространения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сообщается, что для предотвращения проникновения заболевания в Узбекистан и ее нераспространения приняты конкретные меры. В их числе организована лечебная база и обеспечен запас необходимых медикаментов, определено создание круглосуточного медицинского наблюдения за лицами, находившимися в контакте с больными. Также повышена бдительность специалистов пунктов санитарного контроля в международных аэропортах, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска через границу.

Кроме того, создается тест — диагностический резерв для лабораторной диагностики заболевания.

Санэпидкомитет напоминает, что оспа обезьян — это вирусная инфекция, которая может передаваться человеку при контакте с зараженными людьми, предметами или зараженными животными.

Сегодня на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций начальник управления Санэпидкомитета Рустамжон Икрамов сообщил, что на территории Узбекистана оспа обезьян не зафиксирована, все необходимые медикаменты есть и принимаются меры по недопущению этой болезни в Узбекистан.